Путін заявив, що найманці Вагнера на Донбасі "мають право працювати"
На підсумковій прес-конференції 20 грудня Путін прокоментував діяльність приватних військових кампаній Вагнера та інших ПВК на Донбасі, в Сирії та в інших країнах. повідомляє "Громадське". Путін сказав, що "всі повинні залишатися в рамках закону".
Також він додав, що заборона "охоронної діяльності" може призвести до великої кількості петицій з вимогою захистити цей бізнес, оскільки в цій сфері працює понад 1 мільйон осіб.
"Якщо ця група Вагнера щось порушує, тоді Генпрокуратура має дати правову оцінку. З приводу присутності за кордоном - якщо вони не порушують російський закон, вони мають право працювати, продавлювати свої бізнес-інтереси в будь-якому кінці планети", - зазначив Путін.
При цьому президент РФ спростував повідомлення ЗМІ про те, що керує діяльністю ПВК Вагнера наближений до нього бізнесмен, якого називають "кухарем" Путіна Євгена Пригожина.
"Усі мої кухарі - співробітники Федеральної служби охорони в різних званнях, інших кухарів у мене немає", - сказав Путін, додавши, що якщо хтось хоче приклеїти ярлики, то це його справа.
Російські найманці брали участь у бойових діях на Донбасі ще у 2014-му році, за даними СБУ, бойовики "Вагнера" причетні до збиття українського військово-транспортного літака Іл-76 над Луганськом у червні 2014 року. Тоді загинули 49 українських військових.
Нагадаємо, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські найманці мають вербувальні пункти бійців в приватну військову компанію "Вагнер".
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