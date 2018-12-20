Путін заявив, що найманці Вагнера на Донбасі "мають право працювати"

Путін сказав, що "всі повинні залишатися в рамках закону"

Президент Росії Володимир Путін не спростував інформацію про діяльність приватної військової компанії Вагнера на Донбасі. За його словами, головне - щоб найманці не порушували російське законодавство, "продавлюючи свої інтереси в будь-якому кінці світу".

На підсумковій прес-конференції 20 грудня Путін прокоментував діяльність приватних військових кампаній Вагнера та інших ПВК на Донбасі, в Сирії та в інших країнах. повідомляє "Громадське". Путін сказав, що "всі повинні залишатися в рамках закону".

Також він додав, що заборона "охоронної діяльності" може призвести до великої кількості петицій з вимогою захистити цей бізнес, оскільки в цій сфері працює понад 1 мільйон осіб.

"Якщо ця група Вагнера щось порушує, тоді Генпрокуратура має дати правову оцінку. З приводу присутності за кордоном - якщо вони не порушують російський закон, вони мають право працювати, продавлювати свої бізнес-інтереси в будь-якому кінці планети", - зазначив Путін.

При цьому президент РФ спростував повідомлення ЗМІ про те, що керує діяльністю ПВК Вагнера наближений до нього бізнесмен, якого називають "кухарем" Путіна Євгена Пригожина.

"Усі мої кухарі - співробітники Федеральної служби охорони в різних званнях, інших кухарів у мене немає", - сказав Путін, додавши, що якщо хтось хоче приклеїти ярлики, то це його справа.

Російські найманці брали участь у бойових діях на Донбасі ще у 2014-му році, за даними СБУ, бойовики "Вагнера" причетні до збиття українського військово-транспортного літака Іл-76 над Луганськом у червні 2014 року. Тоді загинули 49 українських військових.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські найманці мають вербувальні пункти бійців в приватну військову компанію "Вагнер".