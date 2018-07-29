П'яний депутат на Львівщині збив на смерть пенсіонерку на велосипеді

Перед цим він зіткнувся з рейсовим автобусом

У Львівській області (с. Новий Витків, Радехівського району) на дорозі "Червоноград-Радехів" сталася смертельна ДТП - житель Сокаля на автомобілі "Фіат Скудо" збив велосипедистку, перед тим зіткнувшись з рейсовим автобусом.

Аварія сталася 28 липня о 12:33.

"Водій автомобіля "Фіат Скудо", житель м. Сокаль 1975 р., скоїв дотичне зіткнення з автобусом "БАЗ" сполученням "Тернопіль-Червоноград". Після зіткнення автомобіль "Фіат Скудо" скоїв наїзд на велосипедистку, жительку с. Новий Витків Радехівського району 1946 р., яка рухалася узбіччям дороги", - повідомляє Департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Жінка загинула на місці. Водій і пасажири автомобіля не постраждали.

Водночас журналіст Вікторія Балицька написала на своїй сторінці у Facebook, що за кермом автомобіля був депутат Сокальської міської ради Василь Петрушка в стані алкогольного сп'яніння.

"ДТП сталася біля села Новий Витків на дорозі Радехів-Червоноград. У крові депутата було 1,5 проміле. Він є депутатом Сокальської міської ради від "Волі" і працює в Центральній районній лікарні (якщо вірити декларації та інформації в мережі)", - написала журналіст.

За її словами, депутат після аварії перебував у лікарні.

Нагадаємо, за півроку з вини п’яних водіїв в Україні сталося понад дві тисячі ДТП, із них понад 340 – із потерпілими.