П'яний депутат на Львівщині збив на смерть пенсіонерку на велосипеді
Аварія сталася 28 липня о 12:33.
"Водій автомобіля "Фіат Скудо", житель м. Сокаль 1975 р., скоїв дотичне зіткнення з автобусом "БАЗ" сполученням "Тернопіль-Червоноград". Після зіткнення автомобіль "Фіат Скудо" скоїв наїзд на велосипедистку, жительку с. Новий Витків Радехівського району 1946 р., яка рухалася узбіччям дороги", - повідомляє Департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Жінка загинула на місці. Водій і пасажири автомобіля не постраждали.
Водночас журналіст Вікторія Балицька написала на своїй сторінці у Facebook, що за кермом автомобіля був депутат Сокальської міської ради Василь Петрушка в стані алкогольного сп'яніння.
"ДТП сталася біля села Новий Витків на дорозі Радехів-Червоноград. У крові депутата було 1,5 проміле. Він є депутатом Сокальської міської ради від "Волі" і працює в Центральній районній лікарні (якщо вірити декларації та інформації в мережі)", - написала журналіст.
За її словами, депутат після аварії перебував у лікарні.
Нагадаємо, за півроку з вини п’яних водіїв в Україні сталося понад дві тисячі ДТП, із них понад 340 – із потерпілими.
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