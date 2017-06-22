Рада хоче змінити держбюджет на 2017 рік

За словами першого заступника міністра фінансів України Оксани Маркарової, це викликано збільшенням макропоказників у 2016 році

Верховна Рада підтримала у першому читанні і в цілому законопроект № 6600 про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік".

"За" проголосували 264 народних депутатів, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

В ході обговорення перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова зазначила, що зміни до бюджету зумовлені збільшенням показників розвитку економіки у 2016 році (обсяги виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, номінальні обсяги ВВП).

Згідно пояснювальної записки, з урахуванням прийнятих змін доходи державного бюджету пропонується збільшити на 26,0 млрд. грн., у тому числі по загальному фонду на 25,0 млрд. грн. та спеціальному фонду на 1,0 млрд. грн. Отже, даний законопроект розподіляє саме таку суму - 26 млрд грн.

Народні депутати звертали увагу на те, що даний законопроект передбачає коригування граничного обсягу державного боргу на суму 107,0 млрд. грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки.