Рада може позбавити Сироїд посади віце-спікера, - Тетерук, - ОНОВЛЕНО

Парламент розгляне позбавлення Оксани Сироїд посади віце-спікера Верховної Ради.

"Віце-спікер Сироїд злякалась тієї правди, яка буде звучати від безпосередніх учасників подій, які захищали правопорядок в зоні проведення АТО. Вона злякалася, що ті деструктивні дії депутатів від "Самопомочі", позафракційних, нарешті, стануть відомі суспільству. Тому, боячись цієї правди, прикриваючись надуманими причинами для закриття, закрила засідання і втекла. Поведінка є ганебним і в парламенті буде розглядатися питання про позбавлення її цієї посади", - заявив заступник фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук, інформує "112 Україна".

У свою чергу, віце-спікер Верховної Ради Сироїд заявила, що питання її відставки нехай розглядає сесійний зал.

Вона також зазначила, що її дії були в межах норм законодавства

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що питання його відставки повинен вирішувати сесійний зал, повідомляє видання "УНН".

"Це право будь-якого депутата, а тим більше депутатської фракції. Нехай вирішує парламентський зал", - заявила Оксана Сироїд. За словами віце-спікера, її дії, пов'язані з закриттям ранкового засідання, знаходяться в рамках Конституції України і Закону України про регламент Верховної Ради.

Нагадаємо, що в ході ранкового засідання три фракції (БПП, НФ, РПЛ) закликали дати слово поліцейським, які стали учасниками інциденту на блокпосту в Слов'янську за участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка.

Поліцейські вийшли до трибуни разом з депутатами, а віце-спікер Оксана Сироїд, яка вела засідання, закрила засідання. Втім, військові з трибуни все-таки виступили. Глава фракції БПП Ігор Гринів заявив, що хоч засідання Ради закрито, можна провести раду депутатів, ініційований коаліцією. Станом на зараз, засідання парламенту закрито.

Згодом Сироїд пояснила своє рішення закрити пленарне засідання Ради після ініціювання виступу в парламенті поліцейських Донецької області.