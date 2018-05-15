НОВИНИВерховна Рада України підтримала за основу законопроект № 3871, який передбачає заборону використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада може заборонити використання пальмової олії
Депутати підтримали відповідний законопроект з другої спроби
Фото: dp.ric.ua
З другого разу "за" проголосували 233 народних депутатів (спочатку - 222 нардепів), інформує "112 Україна".
Законопроект передбачає, що закон "Про безпечність та якість харчових продуктів" буде містити заборону використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.
В Адміністративному кодексі пропонують передбачити штрафи за виробництво і введення в обіг харчових продуктів із вмістом пальмової олії - від 340-1700 грн, а за повторне порушення протягом року - 1700-3400 грн.
Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 5448-д про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
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