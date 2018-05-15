Рада може заборонити використання пальмової олії

Верховна Рада України підтримала за основу законопроект № 3871, який передбачає заборону використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.

З другого разу "за" проголосували 233 народних депутатів (спочатку - 222 нардепів), інформує "112 Україна".

Законопроект передбачає, що закон "Про безпечність та якість харчових продуктів" буде містити заборону використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.

В Адміністративному кодексі пропонують передбачити штрафи за виробництво і введення в обіг харчових продуктів із вмістом пальмової олії - від 340-1700 грн, а за повторне порушення протягом року - 1700-3400 грн.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 5448-д про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.