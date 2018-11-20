Рада перейменувала Кіровоградський район на Кропивницький, - ОНОВЛЕНО

Верховна рада України Ухвалила законопроект, яким перейменувала Кіровоградський район Кіровоградської області на Кропивницький район.

Верховна Рада ухвалила постанову №4906 про перейменування Кіровоградського району однойменної області на Кропивницький район. Постанова передбачає перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області на Кропивницький район у рамках декомунізації.

Постанова набирає чинності наступного дня після офіційної публікації.

Надалі парламент розпочав розгляд питання про зміни до Конституції України щодо перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської області.

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Верховна Рада України ухвалила постанову про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку та направили це рішення на розгляд до Конституційного суду, інформує Hromadske.

За відповідне рішення проголосувало 239 депутатів.

На відміну від перейменування міст, сіл та районів, перейменування областей потребує внесення змін до Конституції України. Тому процес перейменування областей займає набагато більше часу.

Тепер рішення про перейменування області має затвердити Конституційний суд України.

Нагадаємо, 14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград на Кропивницький. Також Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро. Перейменування міст відбулося у межах декомунізації.

У квітні 2018 року група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроект №8329 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. У травні до Верховної Ради внесли законопроект №8380 щодо перейменування Кіровоградської області.

11 липня профільний комутет Ради підтримав перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.