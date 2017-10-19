Рада ухвалила ключовий закон, який запускає медичну реформу

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №6327 "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" "За" проголосували 240 народних депутатів при 226 необхідних.

Законопроект вводить державні гарантії оплати наданих пацієнтам медичних послуг і лікарських засобів за рахунок коштів державного бюджету за принципом "гроші йдуть за пацієнтом".

Зокрема, вводиться поняття "державного гарантованого пакету" - певного обсягу медичних послуг та лікарських засобів, які держава зобов'язується оплачувати по заздалегідь встановленим єдиним тарифом, який буде затверджуватися Кабінетом міністрів щорічно. Державні фінансові гарантії надаються незалежно від будь-яких додаткових критеріїв всім громадянам України і тим, хто зареєстрований платником податків в Україні.

Депутат Верховної Ради Ірина Сисоєнко, представляючи законопроект, підготовлений профільним комітетом до другого читання, заявила, що він в першу чергу змінює принципи фінансування медичної допомоги. За її словами, саме проти цього виступають ті люди, які зараз контролюють тіньові фінансові потоки в державних медичних установах.

Вона розповіла, що в законопроекті більше немає співоплати за отримані медичні послуги.

"Тобто за весь список медичних послуг, за весь обсяг медичної допомоги має стовідсотково платити держава", - повідомила депутат.

Обсяг коштів на реалізацію державної програми гарантій повинен щорічно визначатися в держбюджеті і становити не менше 5% ВВП. Витрати на програму гарантій повинні бути захищеними статтями витратами.

Також в комітеті вирішили розширити перелік видів медичної допомоги і включити туди медичну допомогу другого рівня, високоспеціалізовану допомогу, медичну допомогу дітям до 16 років, ведення вагітності та оплату пологів. В редакції до першого читання було зазначено, що повну оплату з боку держави підлягають медичні послуги і лікарські засоби на рівні первинної та екстреної (близько 80% всіх звернень громадян), а також паліативної медичної допомоги.

Зберігаються всі медичні пільги для ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів, чорнобильців, військовослужбовців.

Також законопроект зачіпає питання оплати праці медичних працівників. Сисоєнко сказала, що він зобов'яже парламент законом збільшити коефіцієнт коригування ставки, щоб її неможливо було знизити підзаконними актами.

"При розрахунку вартості тарифів медичних послуг і коригуючих коефіцієнтів на послуги з медичного обслуговування повинна враховуватися зарплата медичного працівника, розмір якої повинен бути не менше 250% середньої зарплати в Україні за липень року, що передує року, в якому застосовуються такі тарифи і коефіцієнти", - зачитала вона норму законопроекту.

У законопроекті не йдеться про закриття лікарень, їх приватизації, підкреслила Сисоєнко.

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Нагадаємо, що медичну реформу будуть впроваджувати в кілька етапів. Зокрема, при створенні Національної служби здоров'я передбачено, що вона буде мати обмежені функції, у неї не буде доступу до бюджету.

У квітні посли країн "Великої сімки" в Україні підтримали план реформи сфери охорони здоров'я, запропонований міністром Уляною Супрун, і закликали Раду ухвалити його.

Посли вважають, що ухвалення плану реформи, який визначає державні гарантії для фінансування страхових медичних послуг і лікарських засобів за рахунок Національної служби охорони здоров'я України, є ознакою того, що Україна готова і прагне рухатися до життєво важливих реформ у сфері охорони здоров'я та боротьби з корупцією.