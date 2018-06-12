Рада ввела трирічне бюджетне планування

Верховна Рада в четвер, 18 жовтня, ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №8044 про правову підставу для середньострокового бюджетного планування.

За нього проголосували 238 народних депутатів.

Перехід на трирічне планування - найважливіша бюджетна реформа, над якою Міністерство фінансів працює протягом останніх трьох років.

"Ми три роки працювали над тим, щоб законодавчо закріпити цивілізований підхід до бюджетного планування в державі. У пілотному режимі він успішно працював з 2017 року. Це головна реформа у сфері державних фінансів. Вона необхідна для того, щоб захистити всі ті реформи, які ми вже почали реалізовувати, щоб забезпечити фінансовим ресурсом стратегічні пріоритети нашої держави, а розпорядники бюджетів, тобто люди у владі, стали дійсно відповідальними і підзвітними громадянам за те, наскільки ефективно вони витрачають кошти платників податків", - прокоментувала рішення парламенту міністр фінансів Оксана Маркарова. Її коментар оприлюднено на сайті міністерства.

Реформа передбачає введення трирічної Бюджетної декларації замість однорічних Основних напрямів бюджетної політики. Цей новий документ стратегічного планування визначатиме бюджетну політику на середньостроковий період. На місцевому рівні складатимуть трирічні місцеві фінансові плани.

Міністерство фінансів буде розробляти Бюджетну декларацію з урахуванням положень документів державного стратегічного планування на п'ять і більше років, зокрема, галузевих стратегій та стратегічних планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів. Своєю чергою, стратегічні плани розпорядників будуть уточнюватися на підставі Бюджетної декларації.

У Бюджетній декларації будуть прописані не тільки обсяги державного і гарантованого боргу і основні завдання податкової політики, а також межа видатків та надання кредитів.

Уряд буде зобов'язаний подавати бюджетну декларацію і макроекономічний прогноз не пізніше 1 червня. Парламент повинен буде ухвалювати її до 15 липня.

Середньострокове бюджетне планування - один з пріоритетів роботи уряду і Мінфіну, який був передбачений коаліційною угодою, середньостроковим планом дій уряду до 2020 року, меморандумом з МВФ і стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки.

Закон також запроваджує нові бюджетні правила. Зокрема, державний борг та гарантований державою борг не може перевищувати 60% ВВП, а дефіцит державного бюджету - 3% ВВП. Державні гарантії не перевищуватимуть 3% доходів загального фонду держбюджету. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету в законі про держбюджет не може бути більшим за обсяг дефіциту в бюджетній декларації.

Пов'язаний законопроект №8043 депутати наразі не ухвалили.