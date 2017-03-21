Рада вирішила продовжити набір до ВНЗ абітурієнтів, які хочуть стати спеціалістами
Відповідний законопроект №5240 у вівторок, 21 березня, підтримали 286 народних депутатів.
Згідно з чинною редакцією закону "Про вищу освіту", останній прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста повинен був відбутися 2016 року. Депутати відклали його на 2019 рік.
Таке рішення пов'язане з загрозою масового скорочення співробітників технікумів і коледжів і ліквідації цих навчальних закладів, а також фактичної втрати середньої ланки фахівців, як-от: педагогічні працівники дошкільної освіти, початкової середньої освіти тощо.
Відзначимо, що відповідно до закону "Про вищу освіту", освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста буде прирівняно до освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра.
Передбачалося, що питання про подальшу підготовку молодших спеціалістів буде врегульовано новим базовим законом "Про освіту", але його наразі прийнято лише в першому читанні. Його затвердження в цілому розблокує подальший процес реформування системи освіти в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків