Рада вирішила продовжити набір до ВНЗ абітурієнтів, які хочуть стати спеціалістами

Верховна Рада України вирішила продовжити набір до ВНЗ 1-2 рівня акредитації абітурієнтів, які хочуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Відповідний законопроект №5240 у вівторок, 21 березня, підтримали 286 народних депутатів.

Згідно з чинною редакцією закону "Про вищу освіту", останній прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста повинен був відбутися 2016 року. Депутати відклали його на 2019 рік.

Таке рішення пов'язане з загрозою масового скорочення співробітників технікумів і коледжів і ліквідації цих навчальних закладів, а також фактичної втрати середньої ланки фахівців, як-от: педагогічні працівники дошкільної освіти, початкової середньої освіти тощо.

Відзначимо, що відповідно до закону "Про вищу освіту", освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста буде прирівняно до освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра.

Передбачалося, що питання про подальшу підготовку молодших спеціалістів буде врегульовано новим базовим законом "Про освіту", але його наразі прийнято лише в першому читанні. Його затвердження в цілому розблокує подальший процес реформування системи освіти в Україні.