Рада закликала світові уряди не сприяти будівництву "Північного потоку-2"

Верховна рада України закликає іноземні парламенти, уряди і світову бізнес-громадськість не брати участь в підготовці, фінансуванні або лобіюванні будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Відповідну постанову (№8111) про звернення Верховної ради до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу "Північний потік-2" і монополії РФ на газових ринках світу підтримали 266 народних депутатів у четвер, інформує "Інтерфакс-Україна".

Український парламент закликає провести консультації між урядом України та Європейською комісією щодо недопущення будівництва газопроводу, згідно зі статтею 247 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і статтею 6 Договору про заснування Енергетичного співтовариства.

Народні депутати також виступають за поширення на "Газпром" і афілійованих з ним осіб персональних і секторальних санкцій, які були введені через російську збройну агресію проти України.

Верховна рада закликає вживати регуляторні, інфраструктурні та інші заходи для надійного і сталого монопольного впливу російських підприємств на енергетичних ринках Європи, Центральної Азії та Далекого Сходу.

Народні депутати зазначають, що намір "Газпрому" реалізувати проект "Північний потік-2" стане твердженням абсолютної монополії РФ на газовому ринку Європи, а наслідки виконання проекту вийдуть далеко за межі комерції або внутрішніх справ країн ЄС і приведуть до енергетичної кризи, економічної та політичної дестабілізації всієї Європи.

Довідка: Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м. газу в рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.

Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу має бути завершено в березні 2018 року, а другої - в 2019 році.

Інвестиції Газпрому в проект Турецького потоку на 2018 рік заплановані в розмірі 182,4 мільярда рублів (близько $3,2 млрд) проти 92,8 млрд руб (близько $1,6 млрд) у 2017 році. Вартість будівництва Турецького потоку оцінюють в $6 млрд.

Газпром почав будівництво в Чорному морі газопроводу Турецький потік 7 травня 2017 року.

Зазначимо, що Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему України.