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Референдум про незалежність Каталонії відбудеться 1 жовтня

Референдум проведуть, незважаючи на відсутність підтримки іспанського уряду
Референдум про вихід Каталонії зі складу Іспанії буде проведено у неділю 1 жовтня цього року.
Референдум про незалежність Каталонії відбудеться 1 жовтня Фото: AFP

На плебісциті каталонцям буде поставлено запитання: "Чи хочете ви, щоб Каталонія стала незалежною державою у формі республіки". Про це у п’ятницю, 9 червня, заявив глава каталонського уряду Карлес Пучдемон, повідомляє El Pais.

Пучдемон підкреслив, що референдум відбудеться, незважаючи на відсутність підтримки іспанського уряду, який "до останнього дня" не надав відповіді про проведення переговорів щодо референдуму. 

Нагадаємо, 16 грудня Конституційний суд Іспанії одноголосно схвалив прохання уряду країни Призупинити дію двох резолюцій парламенту Каталонії в проведенні референдуму про незалежність цієї іспанської провінції в 2017 році.

Суд також попередив президента Каталонії Карлеса Пьюджмонта і спікера парламенту Карме Форкаделя в тому, що їм загрожує кримінальна відповідальність у разі невиконання рішення.

Каталонія є найбагатшим регіоном Іспанії і давно хоче від'єднатись від решти країни. Минулого року на вулиці Барселони з гаслами про незалежність вийшли понад півмільйона каталонців. Згодом у регіоні відбулися вибори, на яких переконливу перемогу здобули сепаратисти.

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