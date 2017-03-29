НОВИНИЄдиний державний реєстр електронних декларацій запрацював, однак повільно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Реєстр е-декларацій відновив роботу: працює повільно
Наразі багато користувачів
Фото: unn.com.ua
"Реєстр працює повільно. Наразі багато користувачів", - йдеться у графі "стан функціонування реєстру". Про це повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Нагадаємо, що Єдиний державний реєстр електронних декларацій припинив роботу. Система не справляється з величезним навантаженням у зв'язку з наближенням дедлайну для подачі декларацій, що настає 1 травня.
В зв'язку з цим, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Після словесного конфлікту Гройсман порадив Корчак подати у відставку.
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29 03 2017 17:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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