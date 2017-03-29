Реєстр е-декларацій відновив роботу: працює повільно

Єдиний державний реєстр електронних декларацій запрацював, однак повільно.

"Реєстр працює повільно. Наразі багато користувачів", - йдеться у графі "стан функціонування реєстру". Про це повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, що Єдиний державний реєстр електронних декларацій припинив роботу. Система не справляється з величезним навантаженням у зв'язку з наближенням дедлайну для подачі декларацій, що настає 1 травня.

В зв'язку з цим, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Після словесного конфлікту Гройсман порадив Корчак подати у відставку.