Ремонтні роботи з відновлення електропостачання в Авдіївці розпочато
"Доповів, що зараз всі наші зусилля спрямовані на відновлення енергопостачання для жителів міста. У даний момент бригада електромонтажників працює на місці пориву одного з вводів ЛЕП. Петро Порошенко погодив алгоритм наших дій", - написав Жебрівський в.
За його словами, комунальні служби, підрозділи ДержНСс і CIMIC максимально використовують світлий час доби, щоб відремонтувати пошкоджені обстрілами будинки жителів міста та об'єкти інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що ремонтні бригади стоять на вході в зону, щоб відновити енергопостачання.
Нагадаємо, станом на ранок централізоване електропостачання в Авдіївці відсутня. Об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 15 генераторів ДержНС (у резерві знаходяться 7 генераторів різної потужності).
О 18:35 30 січня в результаті бойових дій стався обрив високовольтної повітряної лінії 110 кВ поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції,
Зазначимо, що російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки. Режим тиші погоджений з 7 до 18 години.
Відтак, Державна служба з надзвичайних ситуацій зафіксувала припинення вогню в Авдіївці.
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