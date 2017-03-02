Ремонтні роботи з відновлення електропостачання в Авдіївці розпочато

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту України під час наради з відеозв'язку, що бригада електромонтажників в Авдіївці працює над усуненням пориву на лінії електропередач.

"Доповів, що зараз всі наші зусилля спрямовані на відновлення енергопостачання для жителів міста. У даний момент бригада електромонтажників працює на місці пориву одного з вводів ЛЕП. Петро Порошенко погодив алгоритм наших дій", - написав Жебрівський в ">Facebook.

За його словами, комунальні служби, підрозділи ДержНСс і CIMIC максимально використовують світлий час доби, щоб відремонтувати пошкоджені обстрілами будинки жителів міста та об'єкти інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що ремонтні бригади стоять на вході в зону, щоб відновити енергопостачання.

Нагадаємо, станом на ранок централізоване електропостачання в Авдіївці відсутня. Об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 15 генераторів ДержНС (у резерві знаходяться 7 генераторів різної потужності).

О 18:35 30 січня в результаті бойових дій стався обрив високовольтної повітряної лінії 110 кВ поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції,

Зазначимо, що російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки. Режим тиші погоджений з 7 до 18 години.

Відтак, Державна служба з надзвичайних ситуацій зафіксувала припинення вогню в Авдіївці.