В Авдіївці зафіксували ознаки дотримання режиму тиші, - ДСНС

Наразі в Авдіївці не чути обстрілів

Державна служба з надзвичайних ситуацій фіксує припинення вогню в Авдіївці.

"Наразі обстрілів не має. Їх не чутно", - повідомила голова прес-служби ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал в ефірі "112 Україна".

За її даними, в Авдіївці за добу було пошкоджено 24 будинки.

Сьогодні працівниками ДСНС було евакуйовано 25 жителів міста Авдіївка (з них 14 - діти).

Раніше повідомляли, що російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки. Режим тиші погоджений з 7 до 18 години.

За добу в районі бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули 4 бійця ЗСУ, 17 отримали поранення.

Зазначимо, що станом на 7:00 3 лютого з Авдіївки евакуювали 200 осіб, з них – 95 дітей.