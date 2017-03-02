В Авдіївці зафіксували ознаки дотримання режиму тиші, - ДСНС
"Наразі обстрілів не має. Їх не чутно", - повідомила голова прес-служби ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал в ефірі "112 Україна".
За її даними, в Авдіївці за добу було пошкоджено 24 будинки.
Сьогодні працівниками ДСНС було евакуйовано 25 жителів міста Авдіївка (з них 14 - діти).
Раніше повідомляли, що російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки. Режим тиші погоджений з 7 до 18 години.
За добу в районі бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули 4 бійця ЗСУ, 17 отримали поранення.
Зазначимо, що станом на 7:00 3 лютого з Авдіївки евакуювали 200 осіб, з них – 95 дітей.
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