З Авдіївки евакуювали 200 осіб, з них – 95 дітей, - ДержНС

Станом на ранок 3 лютого домовленість про "режим тиші" не виконано, обстріли тривають

Станом на 7:00 3 лютого з Авдіївки евакуювали 200 осіб, з них – 95 дітей.

Станом на ранок 3 лютого домовленість про "режим тиші" не виконано, обстріли тривають, - повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"О 21:05 2 лютого було обстріляно район ЗОШ № 2 і стадіон "Хімік", де розгорнуто пункт життєзабезпечення. Під обстріл потрапив автомобіль ГУ ДержНС в Донецькій обл., внаслідок чого начальник 15-ДПРЗ м. Авдіївка підполковник служби цивільного захисту Тритейкин Д. А. дістав осколкове поранення в живіт, він перебуває в реанімаційному відділенні військового госпіталю в м. Покровськ. Водій аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДержНС в Донецькій області Горбань С. В. загинув", – йдеться в повідомленні.

Чотири піротехнічних розрахунки ДержНС (17 осіб, 6 од. тех.), з них 2 розрахунки (7 осіб, 2 од. тех.) перебувають у готовності для обстеження та розмінування території ЛЕП з метою забезпечення аварійно-відновлювальних робіт і 2 розрахунки (10 осіб, 4 од. тех.) - для очищення м. Авдіївка від вибухонебезпечних предметів, 2 піротехнічних розрахунки ДержНС - в резерві.

Теплопостачання в місті, де проживає близько 22 тис. осіб, здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоелектроцентралі на природному газі, температура теплоносія в тепломережі – 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря – 18-20 градусів тепла. Централізоване водопостачання здійснюється за графіком з резерву (для забезпечення подачі води на насосній станції м. Авдіївка залучено електростанцію ДержНС потужністю 200 кВт).

Підрозділами ДержНС організовано підвезення 22,5 тонн питної води та комунальними службами 15 тонн технічної води. Централізоване електропостачання відсутнє. Об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 15 генераторів ДержНС (в резерві 7 генераторів різної потужності).

Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДержНС, 1 - благодійної організації), 3 стаціонарних пунктів обігріву, в які звернулося понад 8 тис. 100 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями. Температура повітря навколишнього середовища складає 7 градусів морозу.

О 18:35 30 січня внаслідок бойових дій стався обрив високовольтної повітряної лінії 110 кВ поблизу м. Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплом місто.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 260 осіб і 60 од. тех., у тому числі: від ДержНС 100 осіб та 32 од. техніки.

Станом на 7:00 2 лютого з міста Авдіївка, яке опинилося під численними обстрілами бойовиків, було евакуйовано 149 осіб, з них 77 – діти.

Зазначимо, російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки.