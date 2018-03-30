Рева: пенсійна реформа вивела з тіні 400 тис українців

"Зараз питання, яке ставлять люди, коли влаштовуються на роботу – навіть не "яка заробітна плата?", а "чи буду я отримувати її легально?"

Близько 400 тисяч українців завдяки пенсійній реформі додалися до числа платників єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає "Радіо Свобода".

"Після проведеної реформи з’явилося близько 400 тисяч нових платників єдиного соціального внеску, які почали платити. Зараз питання, яке ставлять люди, коли влаштовуються на роботу – навіть не "яка заробітна плата?", а "чи буду я отримувати її легально?" Люди починають розуміти, що це важлива річ", – вказав міністр.

Він відзначив, що нині в Україні "співвідношення тих, хто платить ЄСВ і тих, хто отримує пенсію один до одного, але якщо ви візьмете працездатне населення, яке б могло платити", то на одного пенсіонера припадає двоє працездатних – "26 мільйонів працездатних людей і 12 мільйонів пенсіонерів".

"З 26 мільйонів офіційно зайнятих 16 мільйонів, ЄСВ платять 12 мільйонів, 4 мільйони абсолютно легально не платять ЄСВ. Далі за методикою МОП врахуємо 1 мільйон 800 тисяч безробітних... Тобто додаємо ще 2 мільйони до 16 і отримуємо 18 мільйонів, а де ще 8 мільйонів? В тіні, за кордоном і так далі", – додав Андрій Рева.

Нагадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.