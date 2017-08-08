Рейтинг Трампа встановив ще один антирекорд
Про це свідчить результат опитування, яке було проведено SSRS на замовлення CNN.
Роботу Трампа на посту президента схвалюють 38% опитаних, у той час як 58% громадян не підтримують політику глави держави.
З часу проведення опитувань CNN рейтинг схвалення перших півроку роботи президента опускався нижче 50% лише раз. У 1993 році президента Біла Клінтона підтримували 44% громадян.
Рівень довіри до Трампа знизився навіть серед його соратників республіканців – з 73% у лютому до 59% сьогодні. Абсолютне несхвалення роботою Трампа серед демократів увесь час утримується на рівні понад 80%.
Три четвертих американців заявляють, що сьогодні вони не можуть довіряти більшості офіційної інформації, яка надходить з Білого дому.
Нагадаємо, що згідно з дослідженням громадської думки, яке інформаційне агентство Reuters провело спільно з центром Ipsos, рівень підтримки президента США Дональда Трампа становить 38%.
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