РФ планує збільшити військовий бюджет

Уряд Росії пропонує збільшити витрати на оборону на 179,6 мільярдів рублів за рахунок зниження фінансування на соціальну політику, освіту і медицину.

Про це повідомляє РБК, посилаючись на проект поправок до бюджету, внесених до Держдуми РФ.

"Уряд пропонує збільшити загальні витрати на оборону в 2017 році на 179,6 млрд руб. – до 3,05 трлн руб. (3,3% ВВП), видно у проекті поправок до бюджету, внесених до Держдуми. Заплановане збільшення повністю припадає на закриту частину (у відкритій частині витрати на оборону скорочуються на 2,2 млрд руб.)", – йдеться в повідомленні.

При цьому пропонують скоротити витрати на 54 млрд рублів на всі інші напрямки, зокрема соціальну політику, освіту та охорону здоров'я.

"Рік тому, коли Мінфін представляв трирічну програму бюджетної консолідації, витрати у розділі "Національна оборона" на 2017 рік планувалися на рівні 2,84 трлн руб. – на чверть нижче, ніж в 2016-му. Але спочатку влітку уряд збільшив військовий бюджет на 40 млрд руб. і ось тепер пропонує додати ще 180 млрд руб.", – наголошується в повідомленні.

Також видання пише, що останній раз оборонні витрати федерального бюджету були нижче 3 трлн руб. в 2014 році. У 2015 році вони зросли до 3,2 трлн руб., а в минулому році – до рекордних 3,78 трлн.

Водночас глава Служби безпеки України Василь Грицак під час брифінгу повідомив про те, що витрати Російської Федерації (РФ) на національну безпеку збільшені на 2018 рік.

"Бюджет РФ на 2018 рік значно зростає через витрати на національну безпеку. Зокрема, збільшуються витрати з 32% до 38%, це фактично фінансування "ихтамнетов", – сказав Грицак.

Нагадаємо, Міністерство оборони України виступає за збільшення фінансування утилізації боєприпасів і забезпечення безпеки арсеналів на 13%, або 100 млн гривень до 434,2 млн гривень у проекті державного бюджету на 2018 рік. Оборонний бюджет України на 2018 рік може скласти 162,7 млрд грн.