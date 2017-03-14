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Рішення України щодо російської співачки обіцяють поважати у Європейській мовній спілці

Україна буде вирішувати це питання "згідно з духом Євробачення" і українським законодавством
Виконавчий директор конкурсу Євробачення Йон Ола Санд вважає, що в питанні участі російської виконавиці Юлії Самойлової рішення повинна приймати українська влада.
Рішення України щодо російської співачки обіцяють поважати у Європейській мовній спілці Юлія Самойлова. Фото: соцмережі

"Ми повністю поважаємо і розуміємо закони України, але з боку Європейської мовної спілки (ЄМС) у нас немає ніяких заперечень до російської делегації і не бачимо порушень з їх боку. Ми хочемо, щоб всі країни брали участь, але це рішення української влади, і ми будемо його поважати", - сказав Йон Ола Санд, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що розраховує на оптимальне вирішення цього питання.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко зазначив, що всі учасники конкурсу повинні дотримуватися українського законодавства.

"Одна з країн, Російська Федерація, незаконно анексувала Крим і продовжує неоголошену гібридну війну на сході України. Разом з тим ця країна серед учасників Євробачення. Російська сторона запропонувала учасницю, яка, на жаль, за деякими повідомленнями перетнула кордон АР Крим незаконним способом. Це справа вимагає додаткового вивчення з боку українських спецслужб. Цей процес зараз і відбувається", - сказав В.Кириленко.

За його словами, Україна буде вирішувати це питання "згідно з духом Євробачення" і українським законодавством. 

Нагадаємо, що на Євробаченні-2017 у Києві Росію представить 27-річна Юлія Самойлова, яка з дитинства має першу групу інвалідності після невдалого щеплення від поліомієліту і пересувається на інвалідному візку.

Як виявилось, Самойлова виступала в Криму у 2015 році після його анексії.

В зв'язку з цим, Служба безпеки України перевірить достовірність інформації щодо можливих візитів російської співачки Юлії Самойлової в окупований Росією Крим.

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14 03 2017 17:12
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