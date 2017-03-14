Рішення України щодо російської співачки обіцяють поважати у Європейській мовній спілці
"Ми повністю поважаємо і розуміємо закони України, але з боку Європейської мовної спілки (ЄМС) у нас немає ніяких заперечень до російської делегації і не бачимо порушень з їх боку. Ми хочемо, щоб всі країни брали участь, але це рішення української влади, і ми будемо його поважати", - сказав Йон Ола Санд, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Він також зазначив, що розраховує на оптимальне вирішення цього питання.
У свою чергу, віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко зазначив, що всі учасники конкурсу повинні дотримуватися українського законодавства.
"Одна з країн, Російська Федерація, незаконно анексувала Крим і продовжує неоголошену гібридну війну на сході України. Разом з тим ця країна серед учасників Євробачення. Російська сторона запропонувала учасницю, яка, на жаль, за деякими повідомленнями перетнула кордон АР Крим незаконним способом. Це справа вимагає додаткового вивчення з боку українських спецслужб. Цей процес зараз і відбувається", - сказав В.Кириленко.
За його словами, Україна буде вирішувати це питання "згідно з духом Євробачення" і українським законодавством.
Нагадаємо, що на Євробаченні-2017 у Києві Росію представить 27-річна Юлія Самойлова, яка з дитинства має першу групу інвалідності після невдалого щеплення від поліомієліту і пересувається на інвалідному візку.
Як виявилось, Самойлова виступала в Криму у 2015 році після його анексії.
В зв'язку з цим, Служба безпеки України перевірить достовірність інформації щодо можливих візитів російської співачки Юлії Самойлової в окупований Росією Крим.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків