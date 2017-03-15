РНБО доручила Нацбанку і СБУ внести пропозиції щодо санкцій проти "Сбербанку"

Рада національної безпеки і оборони України доручив Національному банку і Службі безпеки України протягом доби внести пропозиції щодо санкцій проти банків з російським державним капіталом.

"Національному банку України, Службі безпеки України доручено проаналізувати діяльність банківських установ України, в капіталі яких є частка державних банків РФ, і протягом доби внести відповідні пропозиції, зокрема, щодо запровадження проти них санкцій", - повідомляється на сайті РНБО.

В Україні п'ять банків з капіталом російських державних банківських груп: БМ Банк, ВТБ Банк, Промінвестбанк, Сбербанк і VS Банк.

Згідно зі статтею 5 Закону України "Про санкції", рішення про застосування санкцій щодо окремих юридичних осіб приймаються РНБО і вводяться в дію указом Президента України.

Раніше в НБУ заявляли, що санкції, якщо вони будуть застосовані, будуть спрямовані на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України. Йдеться про запобігання виведення капіталів банками з державним російським капіталом шляхом повернення отриманих від материнських структур позик, сплати відсотків по ним, що дозволить захистити інтереси українських клієнтів. Клієнти і вкладники зазначених банків в Україні будуть обслуговуватися в звичайному режимі.

Нагадаємо, що учасники торгової блокади ОРДЛО планують самостійно закривати відділення російського "Сбербанку" в Україні, якщо цього не зробить Кабінет міністрів.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".