Липецька фабрика Roshen повністю зупинила виробнитво
Процес консервації фабрики повністю завершено, - повідомляють Українські новини з посиланням на прес-службу Roshen.
Крім того, діяльність торгового дому ТОВ "Рошен" також припинена.
Раніше компанія повідомляла, що масове звільнення співробітників почалося 24 квітня, тобто через три місяці після того, як усім працівникам було про це оголошено.
1 квітня на Липецькій фабриці було повністю зупинено все виробництво, технологічні лінії законсервовані, а в травні планували законсервувати системи холодо- і теплопостачання.
Останній етап консервації фабрики - блок очисних споруд, котелень і водозаборів - було заплановано на червень.
Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 зупинила виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.
Федеральна податкова служба Росії по Липецькій області провела податкову перевірку ТОВ "Рошен" у м. Липецьку за 2014-2015 рр, в результаті якої вимагає 2,7 мільйона доларів податків.
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