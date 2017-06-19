Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Липецька фабрика Roshen повністю зупинила виробнитво

Російський актив корпорації більш ніж два роки перебуває під арештом
Кондитерська корпорація Roshen завершила процес консервації Липецької кондитерської фабрики (Росія).
Липецька фабрика Roshen повністю зупинила виробнитво Фабрика "Рошен" в Липецьку. Фото: "Радіо Свобода"

Процес консервації фабрики повністю завершено, -  повідомляють Українські новини з посиланням на прес-службу Roshen.

Крім того, діяльність торгового дому ТОВ "Рошен" також припинена.

Раніше компанія повідомляла, що масове звільнення співробітників почалося 24 квітня, тобто через три місяці після того, як усім працівникам було про це оголошено.

1 квітня на Липецькій фабриці було повністю зупинено все виробництво, технологічні лінії законсервовані, а в травні планували законсервувати системи холодо- і теплопостачання.

Останній етап консервації фабрики - блок очисних споруд, котелень і водозаборів - було заплановано на червень.

Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 зупинила виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.

Федеральна податкова служба Росії по Липецькій області провела податкову перевірку ТОВ "Рошен" у м. Липецьку за 2014-2015 рр, в результаті якої вимагає 2,7 мільйона доларів податків.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 06 2017 14:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.