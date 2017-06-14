Росія вимагає від Липецької фабрики Roshen сплатити $2,7 млн податків
У результаті перевірки органи ФНС РФ прийшли до неправомірного і необґрунтованого висновку щодо того, що ТОВ "Рошен" при виплаті дивідендів в Україні, не мало права застосувати пільги, встановлені в Угоді про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень від сплати податків між урядом РФ і урядом України від 8 лютого 1995 року, повідомляє прес-служба Roshen.
РФ вимагає від ТОВ "Рошен" сплатити більш ніж 150 млн руб (близько 2,7 млн доларів) податку на доходи іноземних організацій не мають відношення до належної виробничої практики сплати податків або боротьбі з податковими ухиленнями.
"Корпорація ROSHEN заявляє, що дані претензії з боку ФНС РФ є неправомірними і порушують міжнародні зобов'язання РФ відповідно до вищезазначеного Угодою. Корпорація ROSHEN і всі юридичні особи, що входять до її складу, сплачують податки в повній відповідності з чинним законодавством. Дані претензії є спробою стягнути з корпорації ROSHEN додаткові податки, які були належним чином сплачені в бюджет України", - заявили в прес-службі.
Зазначається, що корпорація буде використовувати всі наявні правові засоби з метою захистити свої порушені інтереси і права, а також не допустити неналежного оподаткування доходів корпорації органами ФНС РФ на шкоду бюджету України.
Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 зупинила виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.
Після обрання Президентом України Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, однак, за час перебування на посаді голови держави, жоден з активів не було продано.
Раніше, президент Росії Володимир Путін заявляв, що фабрика "Рошен" у Липецькій області продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.
Втім, Басманний суд Москви продовжив арешт фабрики Roshen у Липецьку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків