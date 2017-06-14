Росія вимагає від Липецької фабрики Roshen сплатити $2,7 млн податків

Корпорація ROSHEN заявляє, що претензії з боку Росії є неправомірними

Федеральна податкова служба Росії по Липецькій області провела податкову перевірку ТОВ "Рошен" у м. Липецьку за 2014-2015 рр, в результаті якої вимагає 2,7 мільйона доларів податків.

У результаті перевірки органи ФНС РФ прийшли до неправомірного і необґрунтованого висновку щодо того, що ТОВ "Рошен" при виплаті дивідендів в Україні, не мало права застосувати пільги, встановлені в Угоді про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень від сплати податків між урядом РФ і урядом України від 8 лютого 1995 року, повідомляє прес-служба Roshen.

РФ вимагає від ТОВ "Рошен" сплатити більш ніж 150 млн руб (близько 2,7 млн ​​доларів) податку на доходи іноземних організацій не мають відношення до належної виробничої практики сплати податків або боротьбі з податковими ухиленнями.

"Корпорація ROSHEN заявляє, що дані претензії з боку ФНС РФ є неправомірними і порушують міжнародні зобов'язання РФ відповідно до вищезазначеного Угодою. Корпорація ROSHEN і всі юридичні особи, що входять до її складу, сплачують податки в повній відповідності з чинним законодавством. Дані претензії є спробою стягнути з корпорації ROSHEN додаткові податки, які були належним чином сплачені в бюджет України", - заявили в прес-службі.

Зазначається, що корпорація буде використовувати всі наявні правові засоби з метою захистити свої порушені інтереси і права, а також не допустити неналежного оподаткування доходів корпорації органами ФНС РФ на шкоду бюджету України.

Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 зупинила виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.

Після обрання Президентом України Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, однак, за час перебування на посаді голови держави, жоден з активів не було продано.

Раніше, президент Росії Володимир Путін заявляв, що фабрика "Рошен" у Липецькій області продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.

Втім, Басманний суд Москви продовжив арешт фабрики Roshen у Липецьку.