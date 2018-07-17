Росія і надалі блокує входження суден до українських портів в Азовському морі, - ДПСУ
"Озброєних провокацій, на щастя, нема, ми їх не фіксуємо. В той час такими провокаціями можна вважати огляди суден, які РФ проводить все частіше. Ми цю ситуацію почали фіксувати десь із другої половини квітня", - зазначив Слободян в ефірі "112 Україна".
Також він повідомив, що за допомогою блокування іноземних суден ФСБ РФ намагається чинити економічний і політичний тиск на Україну:
"Ми оприлюднили дані, що кораблі прикордонної служби ФСБ РФ зупиняють і оглядають іноземні судна, які ідуть в українські порти. Таким чином Росія намагається чинити економічний і політичний тиск", - прокоментував Слободян.
У той же час у ДПСУ повідомили, що Азовське море незручне, з точки зору ведення бойових дій, - воно неглибоке, невелике, там є підступні течії, вітри.
"Проте озброєння дозволяє потужним кораблям наносити удари безпосередньо з іншого берега. Для цього не потрібно навіть глибоко заходити у басейн Азовського моря", - додав Слободян.
Нагадаємо, з початку загострення ситуації з курсуванням українських торговельних суден до портів Азовського моря, російські спецслужби безпідставно затримали 148 кораблів.
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