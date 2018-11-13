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Росія має припинити ескалацію конфлікту на Донбасі, - Євросоюз

Делегація ЄС засудила "вибори" на окупованому Донбасі
ЄС глибоко занепокоєні присутністю російського військового обладнання і особового складу в районах, які контролюють підтримувані РФ бойовики на Донбасі.
Росія має припинити ескалацію конфлікту на Донбасі, - Євросоюз Фото: afp.com

Про це йдеться у заяві делегації ЄС під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 12 листопада, передає "Укрінформ".

"Ми знову закликаємо РФ негайно припинити підживлювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової допомоги збройним формуванням.

Ми глибоко занепокоєні інформацією про присутність російського військового обладнання та особового складу у районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування", - підкреслили в ЄС.

Наголошується, що тривалість економічних санкцій ЄС проти РФ пов’язана з повним виконанням Мінських домовленостей.

Під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, присвяченому фіктивним "виборам" в ОРДЛО 11 листопада, делегація ЄС наголосила, що рішуче засуджує їх.

"Так звані "вибори" є ще одним кричущим порушенням міжнародного права та українського законодавства, Мінських угод, і ми вважаємо їх ніякими та такими, що не мають жодної юридичної сили", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, на незаконних "виборах" в окремих районах Луганської області "головою" самопроголошеної республіки "обрали" Леоніда Пасічника, який раніше виконував обов'язки ватажка так званої ЛНР.

Президент Петро Порошенко заявив, що постійна рада ОБСЄ збереться у Відні, щоб обговорити псевдовибори на території окупованих районів Луганської та Донецької областей.

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