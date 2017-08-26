Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росія на три дні перекриє Керченську протоку

Востаннє протоку перекривали 9 серпня
Росія має намір перекрити судноплавство через Керченську протоку вже з наступного тижня.
Росія на три дні перекриє Керченську протоку Фото: ria.ru

Про це повідомляє прес-центр російської Адміністрації морських портів Чорного моря, інформує Еspreso.tv.

Таким чином, відповідно до розпорядження, заборона на судноплавство діятиме з опівночі 28 серпня до початку доби 31 серпня.

Виняток зроблять лише для кораблів і суден Військово-морського флоту та федеральних органів безпеки, а також суден, що беруть участь в технологічному процесі будівництва мосту.

Нагадаємо, востаннє Росія забороняла рух всіх кораблів і суден через Керченську протоку 9 серпня.

Заборону пропонувалося ввести на рух кораблів і суден на такі дати: 3-6, 8-10, 14-21 та 28-31 серпня, а також 1-4 вересня 2017.

Пізніше Мінінфраструктури України заявило, що Україна готує позов до РФ у зв'язку зі збитками портів через Керченський міст.

Крім того у травні 2017 року було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил екологічної безпеки при будівництві мосту через Керченську протоку між територією Росії і окупованим півостровом Крим.

Зазначимо, будівництво Росією моста через Керченську протоку може призвести до екологічної катастрофи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2017 11:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.