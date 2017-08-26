Росія на три дні перекриє Керченську протоку

Росія має намір перекрити судноплавство через Керченську протоку вже з наступного тижня.

Про це повідомляє прес-центр російської Адміністрації морських портів Чорного моря, інформує Еspreso.tv.

Таким чином, відповідно до розпорядження, заборона на судноплавство діятиме з опівночі 28 серпня до початку доби 31 серпня.

Виняток зроблять лише для кораблів і суден Військово-морського флоту та федеральних органів безпеки, а також суден, що беруть участь в технологічному процесі будівництва мосту.

Нагадаємо, востаннє Росія забороняла рух всіх кораблів і суден через Керченську протоку 9 серпня.

Заборону пропонувалося ввести на рух кораблів і суден на такі дати: 3-6, 8-10, 14-21 та 28-31 серпня, а також 1-4 вересня 2017.

Пізніше Мінінфраструктури України заявило, що Україна готує позов до РФ у зв'язку зі збитками портів через Керченський міст.

Крім того у травні 2017 року було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил екологічної безпеки при будівництві мосту через Керченську протоку між територією Росії і окупованим півостровом Крим.

Зазначимо, будівництво Росією моста через Керченську протоку може призвести до екологічної катастрофи.