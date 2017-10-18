Росія продовжила Януковичу термін політичного притулку ще на рік
Термін дії документа, отриманого в жовтні 2015 року, закінчувався 26 жовтня 2017 року.
"Причинами, що стали підставою для притулку, є політичне переслідування і загроза життю на території України. Вони не відпали, в зв'язку з чим і було продовжено термін дії документа", - повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк виданню "Коммерсантъ".
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва переніс засідання у справі про розстріли на Майдані, воно відбудеться 1 листопада.
3 жовтня Генпрокуратура України подала в суд клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича. Йдеться про розслідування справи про масові побиття і вбивства учасників Євромайдану в Києві. Судовий розгляд за клопотанням було призначено на сьогодні.
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