Росія приховує виробника турбін для окупованого Криму, - Reuters

Будівельник станцій в окупованому Криму говорить, що купив для них турбіни на вторинному ринку

Російська держкомпанія Технопромекспорт, яка будує електростанції у Криму, куди, за даними джерел Reuters, прийшли турбіни німецького Siemens, каже, що купила обладнання на вторинному ринку, але відмовляється розкрити виробника.

Раніше компанія Siemens заявила, що її турбіни не могли потрапити в Крим.

Технопромекспорт спочатку відмовився від коментарів на запит Reuters, а пізніше компанія випустила прес-реліз.

"ТПЕ було змушене придбати 4 комплекти газотурбінних установок на вторинного ринку", - говориться в повідомленні компанії.

Глава держкорпорації Ростех, що володіє Технопромекспортом, Сергій Чемезов говорив у лютому цього року, що веде переговори про покупку газових турбін для Криму в Ірані.

Два джерела в російській машинобудівної галузі в квітні говорили Reuters, що Іран не має власної технології випуску газових турбін середньої потужності і може випускати такі турбіни за ліцензією однієї з глобальних інжинірингових фірм або ж міг раніше придбати їх у закордонних виробників. Не виключено, що іноземні компанії будуть проти поставки вироблених ними турбін до Криму через санкційні ризики.

Раніше агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

Нагадаємо, що в 2016 році Україна і ЄС змінили умови контракту з німецькою компанією Siemens, заборонивши використання турбін для електростанцій на території Криму

Уперше санкції ЄС щодо РФ і "влади" Криму були введені в 2014 році після анексії півострова і військового вторгнення в східні області України. Обмеження були введені як проти окремих секторів російської економіки, так і проти окремих фізичних осіб, причетних до агресії проти України.