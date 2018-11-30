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Росія стягує в окупований Крим винищувачі та спецтехніку, - МінТОТ

"Такі дії Російської Федерації вкотре підтверджують той факт, що вона розглядає тимчасово окупований Крим виключно як чергову військову базу"
Супутник зафіксував на аеродромі Бельбек в окупованому Криму 24 літаки винищувальної авіації та 150 одиниць спецтехніки.
Росія стягує в окупований Крим винищувачі та спецтехніку, - МінТОТ Фото: з вільних джерел

"За результатами обробки супутникової зйомки на відкритих стоянках аеродрому "Бельбек", розташованого поблизу Севастополя, виявлено близько 24 одиниць літаків винищувальної авіації, зокрема 16 літаків СУ-27 різної модифікації, 8 літаків МІГ-29, а також близько 150 одиниць спеціальної автомобільної та військової техніки. За оцінками фахівців, збільшення кількості стоянок літаків і місць зберігання авіаційного озброєння на військовій частині аеродрому може бути використано для підвищення можливостей із прийому бойової авіації, зокрема стратегічної", - повідомляє Міністерство з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій України.

У міністерстві констатували, що такі дії Російської Федерації вкотре підтверджують той факт, що вона розглядає тимчасово окупований Крим виключно як чергову військову базу, що триматиме в напрузі увесь Європейський континент.

"Мілітаризація Кримського півострова призводить до незворотної шкоди навколишньому середовищу та збитків для цивільного населення, що проживає на цій території", - заявили у МінТОТ.

Наприкінці квітня 2018 року МінТОТ повідомляло про будівництво додаткової смуги нібито для "цивільних потреб" на аеродромі Бельбек.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське морепісля атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.

Також, Президент України зазначив, що очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією. Але Порошенко переконує: з тих пір, як він прийшов до влади, "Україна вже не є колонією".

 

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30 11 2018 20:30
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