Росія стягує в окупований Крим винищувачі та спецтехніку, - МінТОТ

"Такі дії Російської Федерації вкотре підтверджують той факт, що вона розглядає тимчасово окупований Крим виключно як чергову військову базу"

Супутник зафіксував на аеродромі Бельбек в окупованому Криму 24 літаки винищувальної авіації та 150 одиниць спецтехніки.

"За результатами обробки супутникової зйомки на відкритих стоянках аеродрому "Бельбек", розташованого поблизу Севастополя, виявлено близько 24 одиниць літаків винищувальної авіації, зокрема 16 літаків СУ-27 різної модифікації, 8 літаків МІГ-29, а також близько 150 одиниць спеціальної автомобільної та військової техніки. За оцінками фахівців, збільшення кількості стоянок літаків і місць зберігання авіаційного озброєння на військовій частині аеродрому може бути використано для підвищення можливостей із прийому бойової авіації, зокрема стратегічної", - повідомляє Міністерство з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій України.

У міністерстві констатували, що такі дії Російської Федерації вкотре підтверджують той факт, що вона розглядає тимчасово окупований Крим виключно як чергову військову базу, що триматиме в напрузі увесь Європейський континент.

"Мілітаризація Кримського півострова призводить до незворотної шкоди навколишньому середовищу та збитків для цивільного населення, що проживає на цій території", - заявили у МінТОТ.

Наприкінці квітня 2018 року МінТОТ повідомляло про будівництво додаткової смуги нібито для "цивільних потреб" на аеродромі Бельбек.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське морепісля атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.