Росія стягує в окупований Крим винищувачі та спецтехніку, - МінТОТ
"За результатами обробки супутникової зйомки на відкритих стоянках аеродрому "Бельбек", розташованого поблизу Севастополя, виявлено близько 24 одиниць літаків винищувальної авіації, зокрема 16 літаків СУ-27 різної модифікації, 8 літаків МІГ-29, а також близько 150 одиниць спеціальної автомобільної та військової техніки. За оцінками фахівців, збільшення кількості стоянок літаків і місць зберігання авіаційного озброєння на військовій частині аеродрому може бути використано для підвищення можливостей із прийому бойової авіації, зокрема стратегічної", - повідомляє Міністерство з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій України.
У міністерстві констатували, що такі дії Російської Федерації вкотре підтверджують той факт, що вона розглядає тимчасово окупований Крим виключно як чергову військову базу, що триматиме в напрузі увесь Європейський континент.
"Мілітаризація Кримського півострова призводить до незворотної шкоди навколишньому середовищу та збитків для цивільного населення, що проживає на цій території", - заявили у МінТОТ.
Наприкінці квітня 2018 року МінТОТ повідомляло про будівництво додаткової смуги нібито для "цивільних потреб" на аеродромі Бельбек.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське морепісля атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.
Також, Президент України зазначив, що очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією. Але Порошенко переконує: з тих пір, як він прийшов до влади, "Україна вже не є колонією".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії опублікували перший у світі фільм вавилонською мовою
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"