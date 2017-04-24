Росія впливатиме на бойовиків "ДНР" "ЛНР" для виконання ними мінських угод, - Лавров
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляють "РИА Новости".
"Розраховую, що наші колеги з Євросоюзу в своїй роботі з урядом України будуть домагатися суворого виконання мінських домовленостей. Ми при цьому готові повною мірою пройти свою частину шляху як гаранти цих домовленостей і будемо чинити вплив на Луганськ і Донецьк з тим, щоб з їх боку був зустрічний рух, коли Київ, нарешті, все-таки відновить або, так скажімо, почне виконувати свої зобов'язання", — сказав Лавров на прес-конференції за підсумками переговорів з главою дипломатії ЄС Федерікою Могеріні.
Відзначимо, офіційна Москва заперечує свою участь у конфлікті на Донбасі в якості однієї із сторін, незважаючи на численні докази постачання бойовикам ОРДЛО військової техніки і живої сили з території Росії.
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що секретар Ради нацбезпеки України Олександр Турчинов зриває виконання ключових пунктів "Мінська".
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