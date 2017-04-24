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Росія впливатиме на бойовиків "ДНР" "ЛНР" для виконання ними мінських угод, - Лавров

У РФ, як і раніше, заперечують участь в бойових діях на Донбасі і називають себе "гарантами" виконання "Мінська"
Москва буде впливати на бойовиків самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", щоб ті виконували мінські угоди.
Росія впливатиме на бойовиків "ДНР" "ЛНР" для виконання ними мінських угод, - Лавров Сергій Лавров. Фото: АР

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляють "РИА Новости".

"Розраховую, що наші колеги з Євросоюзу в своїй роботі з урядом України будуть домагатися суворого виконання мінських домовленостей. Ми при цьому готові повною мірою пройти свою частину шляху як гаранти цих домовленостей і будемо чинити вплив на Луганськ і Донецьк з тим, щоб з їх боку був зустрічний рух, коли Київ, нарешті, все-таки відновить або, так скажімо, почне виконувати свої зобов'язання", — сказав Лавров на прес-конференції за підсумками переговорів з главою дипломатії ЄС Федерікою Могеріні.

Відзначимо, офіційна Москва заперечує свою участь у конфлікті на Донбасі в якості однієї із сторін, незважаючи на численні докази постачання бойовикам ОРДЛО військової техніки і живої сили з території Росії.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що секретар Ради нацбезпеки України Олександр Турчинов зриває виконання ключових пунктів "Мінська".

 
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