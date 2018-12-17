Росія втратить решту України, якщо визнає "ДНР" і "ЛНР", - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Росія втратить решту України, якщо визнає так звані "ДНР" і "ЛНР".

"Ви хочете визнати ЛНР і ДНР? А далі? Втратити всю решту України, залишити її нацистам?", - заявив на прес-конференції в "Комсомольській правді", відповідаючи на питання, чому Росія не визнає так звані "ДНР" і "ЛНР", повідомляє ТАСС.

Також глава МЗС РФ заявив, що український режим має всі риси неонацистського.

"Ми не воюємо з українським режимом. З українським режимом, який має всі риси нацистського і неонацистського, воюють громадяни України, які живуть на Донбасі", - сказав міністр.

Водночас він зауважив, що внутрішні проблеми України "набагато ширші і набагато глибші, ніж просто ЛНР і ДНР".

Також Лавров запевняє, що Росія не буде вести війну з Україною.

"Я вважаю, що мінські домовленості альтернативи не мають. Воювати з Україною ми не будемо, я вам обіцяю", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що через військову агресію Росії проти України в Азовському моріРада національної безпеки і оборони запропонувала Президенту Петру Порошенкові ввести воєнний стан на 60 діб. Президент це рішення підтримав без загальної мобілізації і обмеження конституційних прав і свобод громадян.