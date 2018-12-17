Росія втратить решту України, якщо визнає "ДНР" і "ЛНР", - Лавров
"Ви хочете визнати ЛНР і ДНР? А далі? Втратити всю решту України, залишити її нацистам?", - заявив на прес-конференції в "Комсомольській правді", відповідаючи на питання, чому Росія не визнає так звані "ДНР" і "ЛНР", повідомляє ТАСС.
Також глава МЗС РФ заявив, що український режим має всі риси неонацистського.
"Ми не воюємо з українським режимом. З українським режимом, який має всі риси нацистського і неонацистського, воюють громадяни України, які живуть на Донбасі", - сказав міністр.
Водночас він зауважив, що внутрішні проблеми України "набагато ширші і набагато глибші, ніж просто ЛНР і ДНР".
Також Лавров запевняє, що Росія не буде вести війну з Україною.
"Я вважаю, що мінські домовленості альтернативи не мають. Воювати з Україною ми не будемо, я вам обіцяю", - сказав Лавров.
Нагадаємо, що через військову агресію Росії проти України в Азовському моріРада національної безпеки і оборони запропонувала Президенту Петру Порошенкові ввести воєнний стан на 60 діб. Президент це рішення підтримав без загальної мобілізації і обмеження конституційних прав і свобод громадян.
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