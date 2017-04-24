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Росія виділила близько 20 тисяч доларів на святкування триріччя "ДНР" і "ЛНР"

З російського бюджету на це виділяють 1,135 млн руб
Федеральна дирекція музичних і фестивальних програм "Росконцерт" замовила театрально-видовищне шоу до триріччя заснування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
Росія виділила близько 20 тисяч доларів на святкування триріччя "ДНР" і "ЛНР" Фото: EPA/UPG

Як повідомляє російське агентство РИА "Новости", захід пройде 11 травня на СК "Олімпійський" у Донецьку, а 12 травня в Луганську на Театральній площі.

З російського бюджету на це виділяють 1,135 млн руб (близько 20 тисяч доларів).

Нагадаємо, що "ДНР" і "ЛНР" з'явилися навесні 2014 року. Їх розгрому влітку того ж року завадила російська армія, чиї підрозділи увійшли на територію Донбасу. Упродовж останніх трьох років Росія підтримує бойовиків "ДНР" і "ЛНР" зброєю, боєприпасами та іншою військовою допомогою.

Зазначимо, бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" під "легендою" підготовки до військового параду на честь "Дня Перемоги" підтягують техніку і озброєння до окупованих ними Донецька і Луганська.
 
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24 04 2017 13:34
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