Росія виділила близько 20 тисяч доларів на святкування триріччя "ДНР" і "ЛНР"

З російського бюджету на це виділяють 1,135 млн руб

Федеральна дирекція музичних і фестивальних програм "Росконцерт" замовила театрально-видовищне шоу до триріччя заснування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомляє російське агентство РИА "Новости", захід пройде 11 травня на СК "Олімпійський" у Донецьку, а 12 травня в Луганську на Театральній площі.

З російського бюджету на це виділяють 1,135 млн руб (близько 20 тисяч доларів).

Нагадаємо, що "ДНР" і "ЛНР" з'явилися навесні 2014 року. Їх розгрому влітку того ж року завадила російська армія, чиї підрозділи увійшли на територію Донбасу. Упродовж останніх трьох років Росія підтримує бойовиків "ДНР" і "ЛНР" зброєю, боєприпасами та іншою військовою допомогою.