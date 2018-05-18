Росія вимагає зустрічі зі Скрипалем
"Так, зрозуміло (ми наполягаємо на особистих контактах. - Ред.), це передбачено Віденською конвенцією 1963 року. І особа повинна сказати це особисто. Сьогодні ніхто не чув його голосу, ніхто не бачив його фотографій, ніхто не знає, в якому стані він перебуває, і тому відповідно до конвенції ми повинні переконатися, що цей чоловік живий, що у нього все в порядку, і тоді якщо він скаже, що йому не потрібні наші послуги, то ми закриваємо цю історію", - заявив посол РФ в Лондоні Олександр Яковенко, інформує Interfax.ru.
За його словами, основна проблема - відсутність доступу до Скрипаля. "Ми повинні почути від нього особисто, яке рішення він прийме", - додав російський дипломат.
Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
Додамо, що доньку Скрипаля Юлію, яку разом із ним отруїли в британському Солсбері, виписали з лікарні.
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