Росія вимагає зустрічі зі Скрипалем

"Ніхто не знає, в якому стані він перебуває, і тому відповідно до конвенції ми повинні переконатися, що цей чоловік живий"

Росія вимагає особистого контакту із колишнім співробітником ГРУ Сергієм Скрипалем, а якщо він не хоче контактувати з представником Москви, то повинен сказати про це сам.

"Так, зрозуміло (ми наполягаємо на особистих контактах. - Ред.), це передбачено Віденською конвенцією 1963 року. І особа повинна сказати це особисто. Сьогодні ніхто не чув його голосу, ніхто не бачив його фотографій, ніхто не знає, в якому стані він перебуває, і тому відповідно до конвенції ми повинні переконатися, що цей чоловік живий, що у нього все в порядку, і тоді якщо він скаже, що йому не потрібні наші послуги, то ми закриваємо цю історію", - заявив посол РФ в Лондоні Олександр Яковенко, інформує Interfax.ru.

За його словами, основна проблема - відсутність доступу до Скрипаля. "Ми повинні почути від нього особисто, яке рішення він прийме", - додав російський дипломат.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

Додамо, що доньку Скрипаля Юлію, яку разом із ним отруїли в британському Солсбері, виписали з лікарні.