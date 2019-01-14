Росія затягує справу про скіфське золото і готується до касації, – Мінкульт

Підконтрольні Росії кримські музеї затягують розгляд справи про "скіфське золото" та готуються до наступного етапу у випадку поразки в Апеляційному суді Амстердама.

Про це повідомила перша заступниця міністра культури Світлана Фоменко у коментарі "Радіо Крим. Реалії".

"Ми підозрюємо, що кримські російські музеї не зупиняться, будуть до останнього тягнути час. Така позиція Росії: зайняти якомога більше часу. Тобто, всі свої відомості вони дають в останній день, коли це можливо, всі засідання затягуються з надією на те, що, "можливо, щось зміниться в світі, можливо, хтось визнає Крим", - розповіла Фоменко.

За її словами, судове засідання заплановане на 11 березня. Фоменко припускає, що у травні-червні сторони отримають результат апеляції, яка стосується тієї частини, з якою не згодна російська сторона.

"Наша позиція ґрунтується на конвенції ЮНЕСКО 1970 року, вона в силі, тому ми і не відмовлялися від такого рішення, не подавали на апеляцію, це саме собою зрозуміло ... Ми не сумніваємося, що це рішення буде на нашу користь, бо у нас є інформація про те, що російські представники кримського музею вже найняли юридичних радників, які працюють в касаційних судах, тобто, якщо програють в суді апеляційної інстанції, вони вже готуються до наступного - останнього рівня", - зауважила Фоменко.

Нагадаємо, що окружний суд Амстердама виніс вердикт, згідно з яким колекція експонатів з кримських музеїв, відомих як "скіфське золото", буде повернута Україні. Також нідерландський суд постановив, що Україна має компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.

Музеї Криму подали до окружного суду Амстердама апеляційну скаргу на раніше прийняте ним рішення повернути Україні колекцію скіфського золота, яке на час анексії Криму знаходилося на експозиції в голландському музеї Алларда Пірсона.