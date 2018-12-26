Росіян продовжують прискіпливо перевіряти на кордоні після воєнного стану

"Актуальність вторгнення знизилась, але безпекові проблеми на кордоні нікуди не ділись"

Державна прикордонна служба продовжує здійснювати посилений контроль за в’їздом іноземних громадян, зокрема, росіян, після завершення строку дії воєнного стану.

"Воєнний стан запроваджувався по тій причині, що була висока ймовірність військової агресії, військового вторгнення Росії на територію України. Зараз актуальність такого вторгнення знизилась, але безпекові проблеми на кордоні нікуди не ділись… Тому заходи посиленого контролю за в’їздом іноземців в Україну будуть продовжуватись", – повідомив "Українській правді" речник відомства Олег Слободян.

Він підкреслив, що Росія продовжує накопичувати війська вздовж кордону та переміщати їх в окупованому Криму.

За словами речника Держприкордонслужби, заходи посиленого контролю за час воєнного стану "підтвердили свою ефективність".

"В межах компетенції Держприкордонслужбі вдалося не допускати провокацій на кордоні, а також убезпечити громадян, які проживають в Україні, від провокацій", – уточнив Слободян.

Він додав, що посилений контроль стосується громадян з переліку 70 країн міграційного ризику, в тому числі, Росії.

"Звісно, що в контексті агресії Росії проти України саме громадяни Російської Федерації є об’єктом нашої підвищеної уваги", – зазначив Слободян.

Крім того, як повідомляє Рада національної безпеки і оборони, на засіданні у середу прикордонниками рекомендували "продовжити посилену охорону державного кордону з Російською Федерацією" та "здійснювати посилений контроль громадян Росії, що перетинають кордон України".

За словами речника ДПСУ, наразі офіційного рішення про продовження заходів контролю ще немає.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану, який ввели в кінці листопада на території 10 прикордонних областей.

Як відомо, у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.