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Росіянин повідомив в поліцію, що у нього вкрали скрипку Страдіварі

У поліцію звернувся адвокат, що представляє інтереси 78-річного чоловіка
У поліцію Москви подано заяву про крадіжку скрипки роботи Антоніо Страдіварі.
Росіянин повідомив в поліцію, що у нього вкрали скрипку Страдіварі Фото: dosug.md

У поліцію звернувся адвокат, що представляє інтереси 78-річного чоловіка. За словами адвоката, його підзахисний запевняє, що у нього викрали скрипку XVII-го століття.

"Музичний інструмент зберігався в квартирі його дочки в Малому Кисловском провулку, проте в ході шлюборозлучного процесу її чоловік нібито підмінив дорогу скрипку на звичайну", - розповів співрозмовник агентства ТАСС.

Фахівці, які оглянули музичний інструмент, розповіли, що футляр виготовлений в XVII столітті, а сама скрипка зроблена в XX столітті. Документи, що підтверджують, що в людини яка звернулася в поліцію була скрипка Страдіварі, не були надані, підкреслив він.

У прес-службі ГУ МВС по Москві підтвердили, що в поліцію надійшла заява про крадіжку дорогого музичного інструменту, додавши, що у ній проводиться перевірка.

Довідка: 

До теперішнього часу збереглися близько 650 струнних інструментів, виготовлених Антоніо Стардіварі. Найдорожчими з них вважаються виготовлені в період з 1698 по 1725 роки. У найбільш відомих інструментів роботи цього майстра є власні імена. Вартість найцінніших екземплярів на аукціонах перевищує 2,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, у травні прикордонники на КПВВ "Мар'їнка" виявили у громадянина України скрипку роботи Страдіварі, коли чоловік їхав до окупованого Донецька.

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14 06 2017 14:22
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