Росіянин, який організував напад на "кіборга" Вербича, утік у Польшу

Затриманих у Харкові співучасників доправлять до Києва для розслідування

Організатором нападу на захисника Донецького аеропорту, добровольця Дмитра Вербича в Києві 2 травня був громадянин Росії.

Підозрюваний покинув територію України 4 травня і переховується в Польщі, - повідомляє прес-служба СБУ.

Усіх фігурантів справи встановлено. Більшість із них виїхали до Харкова, для проведення слідчих дій їх доправлять у Київ.

Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. За інформацією депутата Роменської міської ради, волонтера Валентина Бондаренка, четверо людей із закритими обличчями вдарили Вербичу ножем у нижню частину спини, а потім застосували проти нього сльозогінний газ.

Сьогодні, 8 травня, в Харкові співробітники СБУ затримали людей, яких підозрювали в нападі на Вербича.