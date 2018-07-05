CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОрганізатором нападу на захисника Донецького аеропорту, добровольця Дмитра Вербича в Києві 2 травня був громадянин Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росіянин, який організував напад на "кіборга" Вербича, утік у Польшу
Затриманих у Харкові співучасників доправлять до Києва для розслідування
Фото: facebook.com/ukrainews
Підозрюваний покинув територію України 4 травня і переховується в Польщі, - повідомляє прес-служба СБУ.
Усіх фігурантів справи встановлено. Більшість із них виїхали до Харкова, для проведення слідчих дій їх доправлять у Київ.
Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. За інформацією депутата Роменської міської ради, волонтера Валентина Бондаренка, четверо людей із закритими обличчями вдарили Вербичу ножем у нижню частину спини, а потім застосували проти нього сльозогінний газ.
Сьогодні, 8 травня, в Харкові співробітники СБУ затримали людей, яких підозрювали в нападі на Вербича.
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