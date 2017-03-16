Росіянина оштрафували за репост новини про суд

Російський суд оштрафував кіберактивіста за репост новини про судовий процес над ним.

Члена "Відкритої Росії" Дмитра Семенова оштрафували на три тисячі рублів за репост новини про те, як його судили за репост фотографії з депутатом Держдуми Віталієм Мілоновим.

Про це повідомляє "Російська служба BBC".

У листопаді 2016 р. Семенова оштрафували на дві тисячі рублів за два репости фотографій Мілонова у футболці з написом "Православ'я або смерть", хоча самому парламентарію ніколи не доводилося виправдовуватися перед слідчими за цей слоган.

Після цього Семенов репостнув новину про судові засідання, де у підписі знову був цей лозунг. Тоді на Семенова завели ще одну адміністративну справу про поширення екстремістських матеріалів.

Як передає "Відкрита Росія", до цього кіберактивіста оштрафували на тисячу рублів за перепост фотографії колишнього "народного губернатора" Донецької області Павла Губарєва у формі РНЄ, емблема якого є різновидом свастики.

У 2010 році Черемушкинський суд Москви визнав гасло "Православ'я або смерть" екстремістським, але через рік Люблінський суд Москви вже не знайшов у слогані ознак розпалювання ворожнечі.

Сам Віталій Мілонов теж вважає, що гасло на його футболці не можна вважати екстремістським. Однак, незважаючи на рішення Люблінського суду, гасло залишається у федеральному списку екстремістських матеріалів під номером 865.

Як повідомлялося, нещодавно співробітників ФСБ запідозрили у зломі 500 млн акаунтів Yahoo.