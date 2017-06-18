Російська мафія фінансувала розробку сирійської хімзброї, - ЗМІ

Згідно банківськими записами кінця 2007 і початку 2008 років, інвестгруппа пов'язана з, як вважають американські чиновники, російською мафіозною групою, що підтримується урядом, погодила переказ понад трьох мільйонів доларів компанії Balec Trading Ventures, за офіційними даними - для покупки дорогих меблів, - повідомляє CNN з посиланням на фінансові документи, наявні в розпорядженні телеканалу.

Записи трансакцій підтверджують, що з цієї суми було переведено не менше 900 тисяч.

Обидві компанії зареєстровані на Віргінських островах.

Компанія, про яку йде мова, називається Quartell Trading Ltd., і, як стверджує Міністерство юстиції США, була однією з багатьох компаній, через які відмивалися мільйони доларів російських платників податків, пов'язаної з так званою "справою Магнітського" - мабуть, найвідомішою корупційною справою в путінській Росії.

Компанія Balec Trading Ventures належить сирійцеві Іссі аль-Зейді, громадянину Росії, який з 2014 року перебуває в списку санкцій Мінфіну США через його зв'язки з сирійським науково-дослідним центром, що розробляє хімічну зброю, включаючи виробництво зарину, нервово-паралітичного і гірчичного газу .

За даними Конгресу і Мін'юсту США, банда російської мафії, яка називається "групою Клюєва", складається з колишніх і нинішніх співробітників російського МВС, двох податкових відомств і ФСБ.

У 2007 році "група Клюєва", за словами чиновників, вступила в змову з метою обманним шляхом захопити три дочірні компанії, пов'язані з московським Hermitage Capital Management - найбільшим хедж-фондом в Росії.

"Група Клюєва" сфальсифікувала багатомільйонні збитки для компаній, які були взяті під контроль. Це дозволило скористатися поверненням податків в розмірі 230 мільйонів доларів.

Виплата була проведена повністю в один день в кінці 2007 року.

Велика частина з вкраденої "групою Клюєва" суми відтоді була розосереджена і заморожена на рахунках в банках по всьому світу.

"Сергій Магнітський виявив навіть більше, ніж він сам усвідомив, і більше, ніж ми зрозуміли навіть після прийняття закону Магнітського", - заявив CNN колишній координатор США з питань політики щодо санкцій Деніел Фрід.

Американський прокурор звинуватив компанію Prevezon Holdings, що належить синові впливового російського чиновника, зареєстровану на Кіпрі, в покупці нерухомості на Манхеттені з використанням частини вкрадених грошей. Компанія не визнала правопорушення і уряд США відмовився від будь-яких подальших судових розглядів, пов'язаних з цією справою.

Ще одна справа про конфіскацію майна триває в Швейцарії, де слідчі покладаються на докази, передані російським фінансистом Олександром Перепілічним, російським емігрантом, який зізнався, що деякий час був основним "відмивачем" грошей для "групи Клюєва", перш ніж розірвав з ними зв'язки.

Докази вказують, що на банківських рахунках Credit Suisse в Швейцарії зберігалася частина вкрадених грошей. Один з рахунків належав компанії Quartell Trading. Сам Перепілічний помер у віці 44 років під час пробіжки біля свого будинку в 2012 році. Поліція виявила в його шлунку сліди гельсемія, отруйної квітки.

Директор національної розвідки дійшов висновку з "високим ступенем впевненості", що Перепілічний був убитий за наказом Володимира Путіна.

Сергій Магнітський, адвокат, найнятий Hermitage Capital для розслідування крадіжок, розкрив цю величезну злочинну змову і гравців, що стоять за ним. Він був арештований в 2008 році, йому було відмовлено в необхідній медичній допомозі протягом більше ніж року, крім того він піддавався фізичним тортурам під час ув'язнення. Магнітський помер у московській в'язниці в 2009 році у віці 37 років.