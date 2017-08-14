Російська поетеса, яка гастролювала в Криму, виступила в Одесі
У соцмережах опубліковано фотографії та відео з творчого вечора поетеси в місцевому клубі "Пляжник".
Водночас українські активісти звертали увагу на те, що Ірина Астахова (псевдонім Ах Астахова) 2015 року виступала в анексованому Криму, - повідомив сайт "Думская".
Астахова влітку 2015 року відвідувала з гастролями окупований Російською Федерацією Крим, порушивши правила перетину держкордону й закон "Про гастрольну діяльність в Україні", – наголошує "Радіо Свобода".
Адміністрація установи "Пляжник" і організатори провокаційного концерту вирішили, не дивлячись ні на що, проводити концерт", – написав у Facebook одеський активіст Сергій Стерненко.
Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство.
Як повідомляв iPress.ua, станом на 7 липня Державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа