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Російська поетеса, яка гастролювала в Криму, виступила в Одесі

Ах Астахова 2015 року виступала в анексованому Криму
Російська поетеса Ірина Астахова 13 серпня виступила в Одесі, незважаючи на протести місцевих активістів через відвідування нею раніше анексованого Криму.
Російська поетеса, яка гастролювала в Криму, виступила в Одесі Фото: з вільних джерел

У соцмережах опубліковано фотографії та відео з творчого вечора поетеси в місцевому клубі "Пляжник".

Водночас українські активісти звертали увагу на те, що Ірина Астахова (псевдонім Ах Астахова) 2015 року виступала в анексованому Криму, - повідомив сайт "Думская".

Астахова влітку 2015 року відвідувала з гастролями окупований Російською Федерацією Крим, порушивши правила перетину держкордону й закон "Про гастрольну діяльність в Україні", – наголошує "Радіо Свобода".

Адміністрація установи "Пляжник" і організатори провокаційного концерту вирішили, не дивлячись ні на що, проводити концерт", – написав у Facebook одеський активіст Сергій Стерненко.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство.

Як повідомляв iPress.ua, станом на 7 липня Державна прикордонна служба України поставила заборону на в'їзд в Україну 70 російським артистам.

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14 08 2017 09:20
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