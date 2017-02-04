Російські артилеристи і морські піхотинці провели навчальні стрільби в Криму

Російські артилерійські підрозділи армійського корпусу і морська піхота провели в Криму навчання з виконанням стрільб.

Про це розповів начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту, капітан першого рангу В'ячеслав Трухачов, інформують "РИА Новости".

"У Криму на морському десантному полігоні Опук у рамках підсумкової перевірки боєготовності сил з проведенням контрольних занять за зимовий період навчання пройшло вчення артилерійських підрозділів армійського корпусу морської піхоти Чорноморського флоту з виконанням стрільб", - сказав Трухачов.

У навчаннях брали участь близько 600 військових, задіяли понад 100 одиниць бойової техніки.

У тому числі використовувалися гаубиці Д-30, реактивна система залпового вогню "Град", 120-міліметрові самохідні артилерійські знаряддя "Нона" і 122-міліметрові самохідні гаубиці "Гвоздика", які застосували для придушення вогневих точок умовного противника, відбитого на узбережжі.

Також для коригування вогню і контролю результатів стрільб були застосовані безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, 20 березня на полігоні Опук на окупованому півострові стартували повітряно-десантні навчання Збройних сил країни-агресора. За словами представника збройних сил окупантів, в маневрах на полігоні беруть участь більше двох з половиною тисяч десантників і близько 600 одиниць бойової техніки.