Російські хакери атакували штаб Макрона, - Trend Micro
За кібератаками на штаб Макрона, які були здійснені минулого місяця, стоїть група російських хакерів Pawn Storm, також відома як APT28. За даними Trend Micro, використовуючи методи "фішингу", хакери, зокрема, намагались викрасти персональні дані Макрона та членів його руху "Вперед!", які були залучені до виборчої кампанії, інформує агентство AFP. Про це у вівторок, 25 квітня, повідомили у японській компанії Trend Micro, яка спеціалізується на кібербезпеці, інформує DW.
Хакерську групу Pawn Storm пов'язують з російськими спецслужбами та підозрюють у здійсненні низки хакерських атак у країнах Заходу. Зокрема, йдеться про атаки на сервери Демократичної партії США, що, на думку експертів, стало одним з факторів, який призвів до поразки кандидатки від демократів Гілларі Клінтон та перемоги мільярдера і популіста Дональда Трампа.
Зазначимо, кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не має зближуватися з Росією - їй потрібна незалежність і робота з європейськими партнерами.
Нагадаємо, компанія Odoxa провела опитування, згідно з результатами якого, незалежний кандидат Еммануель Макрон зможе перемогти лідера французької ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен вже в першому турі президентських виборів.
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