CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвіаудари, ймовірно, здійснені російськими літаками, за три дні вбили щонайменше 69 людей на сході Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські літаки за три дні вбили 69 мирних жителів у Сирії, - правозахисники
Літаки атакували цивільні табори на західному березі Євфрату і судна, які перетинають річку зі східного боку
Фото: aa.com.tr
Жертвами авіаударів стали мирні жителі, - заявила Сирійська обсерваторія з прав людини, інформує Reuters.
Атаки здійснювались поблизу річки Євфрат в східній сирійській провінції, у місті Дайр-ез-Заур.
За даними правозахисників, літаки атакували цивільні табори на західному березі Євфрату і судна, які перетинають річку зі східного боку.
Водночас, сирійське державне телебачення заявило, що бойовики "Ісламської держави" використовували річку, щоб втекти з міста Дайр-ез-Заур.
Міноборони Росії поки не відповіло на запит Reuters щодо авіаудару.
Нагадаємо, в результаті вибухів, що прогриміли в провінції Ідліб на півночі Сирії, загинули щонайменше шість осіб.
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12 09 2017 20:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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