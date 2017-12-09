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Російські літаки за три дні вбили 69 мирних жителів у Сирії, - правозахисники

Літаки атакували цивільні табори на західному березі Євфрату і судна, які перетинають річку зі східного боку
Авіаудари, ймовірно, здійснені російськими літаками, за три дні вбили щонайменше 69 людей на сході Сирії.
Російські літаки за три дні вбили 69 мирних жителів у Сирії, - правозахисники Фото: aa.com.tr

Жертвами авіаударів стали мирні жителі, - заявила Сирійська обсерваторія з прав людини, інформує Reuters.

Атаки здійснювались поблизу річки Євфрат в східній сирійській провінції, у місті Дайр-ез-Заур.

За даними правозахисників, літаки атакували цивільні табори на західному березі Євфрату і судна, які перетинають річку зі східного боку.

Водночас, сирійське державне телебачення заявило, що бойовики "Ісламської держави" використовували річку, щоб втекти з міста Дайр-ез-Заур.

Міноборони Росії поки не відповіло на запит Reuters щодо авіаудару.

Нагадаємо, в результаті вибухів, що прогриміли в провінції Ідліб на півночі Сирії, загинули щонайменше шість осіб.

 
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12 09 2017 20:49
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