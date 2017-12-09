Російські літаки за три дні вбили 69 мирних жителів у Сирії, - правозахисники Літаки атакували цивільні табори на західному березі Євфрату і судна, які перетинають річку зі східного боку

Авіаудари, ймовірно, здійснені російськими літаками, за три дні вбили щонайменше 69 людей на сході Сирії.

Фото: aa.com.tr

Жертвами авіаударів стали мирні жителі, - заявила Сирійська обсерваторія з прав людини, інформує Reuters. Атаки здійснювались поблизу річки Євфрат в східній сирійській провінції, у місті Дайр-ез-Заур. За даними правозахисників, літаки атакували цивільні табори на західному березі Євфрату і судна, які перетинають річку зі східного боку. Водночас, сирійське державне телебачення заявило, що бойовики "Ісламської держави" використовували річку, щоб втекти з міста Дайр-ез-Заур. Міноборони Росії поки не відповіло на запит Reuters щодо авіаудару. Нагадаємо, в результаті вибухів, що прогриміли в провінції Ідліб на півночі Сирії, загинули щонайменше шість осіб.

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