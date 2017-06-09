CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ результаті вибухів, що прогриміли в провінції Ідліб на півночі Сирії, загинули щонайменше шість осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибухи на півночі Сирії: щонайменше шестеро осіб загинули
Наразі причина вибухів залишається невідомою
Фото: Xinhua / Rex
Про це повідомляє Anadolu з посиланням на заяву командира загону цивільної оборони міста Ідліб Мухаммеда Хаджа Юсуфа.
За його словами, кілька вибухів прогриміло у центральній частині міста Ідліб.
Наразі причина вибухів залишається невідомою.
За словами Юсуфа, внаслідок вибуху сильне поранення отримала одна особа, яка була доставлена у лікарню.
Нагадаємо, 21 серпня броньований автомобіль ліванського військового патруля підірвався на придорожній міні в околицях міста Рас-Баальбек на кордоні із Сирією: загинули три солдати, ще один отримав поранення.
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06 09 2017 18:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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