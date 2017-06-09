Вибухи на півночі Сирії: щонайменше шестеро осіб загинули Наразі причина вибухів залишається невідомою

В результаті вибухів, що прогриміли в провінції Ідліб на півночі Сирії, загинули щонайменше шість осіб.

Фото: Xinhua / Rex

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на заяву командира загону цивільної оборони міста Ідліб Мухаммеда Хаджа Юсуфа. За його словами, кілька вибухів прогриміло у центральній частині міста Ідліб. Наразі причина вибухів залишається невідомою. За словами Юсуфа, внаслідок вибуху сильне поранення отримала одна особа, яка була доставлена у лікарню. Нагадаємо, 21 серпня броньований автомобіль ліванського військового патруля підірвався на придорожній міні в околицях міста Рас-Баальбек на кордоні із Сирією: загинули три солдати, ще один отримав поранення.

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