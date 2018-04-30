Російські олігархи зберігають у британських офшорах 34 млрд фунтів, - Sunday Times
Про це повідомив британський тижневик The Sunday Times з посиланням на доповідь міжнародної неурядової організації Global Witness, яка бореться з корупцією і екологічними злочинами в країнах, що експортують природні ресурси.
Відзначають, що ця сума в п'ять разів перевищує обсяг коштів, які громадяни Росії розмістили в самій Британії. При цьому 30 млрд з 34 млрд фунтів розміщені на одних тільки Віргінських островах.
Усього, за даними Global Witness, за останнє десятиліття через Британію з Росії пройшли 110 млрд фунтів стерлінгів. Це означає, що Великобританія стала другим за важливістю напрямком для російських офшорних інвестицій - більше їх тільки на Кіпрі.
Нагадаємо, на тлі скандалу з отруєнням у британському Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії депутати парламенту Британії вимагають прийняти законопроект, який зобов'яже заморські території Британії розкривати особистості бізнесменів, що зберігають активи в їх юрисдикції. У цей час Віргінські та Кайманові острови звільнені від цієї вимоги.
Нагадаємо, що напередодні Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.
Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.
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