Російського консула знайшли мертвим в Афінах

В Афінах у квартирі було знайдене тіло російського консула Андрія Маланіна.

У посольстві Росії підтвердили факт смерті дипломата. Консула знайшли мертвим у його власній квартирі в центрі Афін. Дипломат не прийшов вранці на роботу і не відповідав на дзвінки. Колеги приїхали до нього додому і разом із поліцією відчинили двері, які були замкнені на ключ зсередини.

Телеканал CNN Greece уточнив, що йдеться про 55-річного консула Андрія Маланіна. За словами співрозмовника ТАСС у посольстві, смерть настала з природних причин. Андрій Маланін був завідувачем консульським відділом посольства РФ у Греції.

Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.