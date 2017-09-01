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Російського консула знайшли мертвим в Афінах

У посольстві Росії підтвердили факт смерті дипломата
В Афінах у квартирі було знайдене тіло російського консула Андрія Маланіна.
Російського консула знайшли мертвим в Афінах Фото: dumskaya.net

У посольстві Росії підтвердили факт смерті дипломата. Консула знайшли мертвим у його власній квартирі в центрі Афін. Дипломат не прийшов вранці на роботу і не відповідав на дзвінки. Колеги приїхали до нього додому і разом із поліцією відчинили двері, які були замкнені на ключ зсередини.

Телеканал CNN Greece уточнив, що йдеться про 55-річного консула Андрія Маланіна. За словами співрозмовника ТАСС у посольстві, смерть настала з природних причин. Андрій Маланін був завідувачем консульським відділом посольства РФ у Греції.

Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

За даними ЗМІ, 62-річний дипломат отримав серйозні поранення, після чого помер у лікарні. Інцидент стався в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі під час відкриття художньої виставки.

 

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