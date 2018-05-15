CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ18 травня Поперечний мав виступити з концертом в Києві.
Фото: facebook.com/vidsichПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російському коміку Поперечному заборонили в'їзд до України
Служба безпеки України не пустила до країни і заборонила в'їзд терміном на 3 роки російському стендап-коміку Данилі Поперечному
Фото: з відкритих джерел
"Поперечному закритий в'їзд СБУ з 12 квітня 2018 року на 3 роки", - повідомили в спецслужбі.
Водночас громадський рух "Відсіч" розповів у Facebook про причини заборони. За його даними, артиста підвела антиукраїнська позиція.
"Причиною стала антиукраїнська позиція "митця" та його заяви на підтримання російської політики в Україні, зокрема окупації Криму", - йдеться в пості.
Відеоблогер прокоментував ситуацію у Facebook.
Фото: facebook.com/vidsich
Відзначимо, що Служба безпеки України розробила порядок організації гастролей за участі громадян Російської Федерації (РФ) в Україні. Від 23 листопада від організатори гастролей зобов'язані радитися з СБУ щодо учасників із Росії.
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