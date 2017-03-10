Російську рекламу на виборах у США побачили в Facebook 10 млн осіб

Соціальна мережа передала інформацію про них у Конгрес

Соціальна мережа Facebook передала Конгресу інформацію про три тисячі рекламних оголошень російських організацій, які розміщувалися під час передвиборної кампанії у США з метою вплинути на результати голосування.

За оцінками компанії, їхня аудиторія склала близько 10 млн осіб. При цьому соцмережа допускає, що є й інші подібні рекламні оголошення, яких вона поки що не виявила, інформує "Голос Америки".

Це перший випадок, коли компанія розкриває охоплення і потенційний вплив такої реклами.

Компанії було запропоновано виступити на публічних слуханнях трьох різних комітетів Конгресу в найближчі тижні, щоб повідомити подробиці російської рекламної кампанії, яка використовувала гострі і дражливі теми, такі як міжрасові стосунки, аби спробувати похитнути позицію виборців.

У своїй заяві Facebook визнав, що можливості підприємства перешкодити людям використовувати свій сайт для підриву демократії обмежені.

"Навіть якщо ми підемо на будь-які кроки для контролю порушень, на нашій платформі буде з'являтися соціально-політичний контент, який викличе заперечення в людей і викличе заперечення в нас. Ми допускаємо такі повідомлення, оскільки поділяємо цінності свободи слова", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.