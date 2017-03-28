СПОРТ НОВИНИРосійську тенісистку Свєтлану Кузнєцову освистали під час матчу з американкою Вінус Вільямс.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російську тенісистку освистали в Маямі, - ВІДЕО
"Повертайся до Москви", - вигукнув вболівальник до Кузнєцової
Фото:uapress.info
Відео опублікував в Twitter спортивний журналіст Ілья Ривлін, інформує Champion.
Інцидент стався під час матчу 1/8 фіналу в Маямі. Вільямс почала подачу, і в цей момент глядачі зашуміли і засвистіли. Один з уболівальників, звертаючись до Кузнєцової, закричав: "Повертайся до Москви".
"Go back to Moscow" and a boo from the crowd during Venus - Kuznetsova match (recorded from WatchESPN). pic.twitter.com/tDEDCgnNjd— Ilya Ryvlin (@ryvlin) 28 марта 2017 г.
Поєдинок завершився перемогою Вільямс з рахунком 7:6, 6:3, пише ria.ru.
Нагадаємо, Французький біатлоніст Мартен Фуркад залишив церемонію нагородження учасників змішаної естафети на ЧС-2017 в Австрії, після того, як на п'єдестал пошани піднялися російські спортсмени.
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28 03 2017 15:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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