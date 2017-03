Російську тенісистку освистали в Маямі, - ВІДЕО

Інцидент стався під час матчу 1/8 фіналу в Маямі. Вільямс почала подачу, і в цей момент глядачі зашуміли і засвистіли. Один з уболівальників, звертаючись до Кузнєцової, закричав: "Повертайся до Москви".

"Go back to Moscow" and a boo from the crowd during Venus - Kuznetsova match (recorded from WatchESPN). pic.twitter.com/tDEDCgnNjd