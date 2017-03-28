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Російську тенісистку освистали в Маямі, - ВІДЕО

"Повертайся до Москви", - вигукнув вболівальник до Кузнєцової
Російську тенісистку Свєтлану Кузнєцову освистали під час матчу з американкою Вінус Вільямс.
Російську тенісистку освистали в Маямі, - ВІДЕО Фото:uapress.info

Відео опублікував в Twitter спортивний журналіст Ілья Ривлін, інформує Champion.

Інцидент стався під час матчу 1/8 фіналу в Маямі. Вільямс почала подачу, і в цей момент глядачі зашуміли і засвистіли. Один з уболівальників, звертаючись до Кузнєцової, закричав: "Повертайся до Москви".

 

Поєдинок завершився перемогою Вільямс з рахунком 7:6, 6:3, пише ria.ru.

Нагадаємо, Французький біатлоніст Мартен Фуркад залишив церемонію нагородження учасників змішаної естафети на ЧС-2017 в Австрії, після того, як на п'єдестал пошани піднялися російські спортсмени.

 
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28 03 2017 15:28
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