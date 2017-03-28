Російську тенісистку освистали в Маямі, - ВІДЕО

Російську тенісистку Свєтлану Кузнєцову освистали під час матчу з американкою Вінус Вільямс.

Відео опублікував в Twitter спортивний журналіст Ілья Ривлін, інформує Champion.

Інцидент стався під час матчу 1/8 фіналу в Маямі. Вільямс почала подачу, і в цей момент глядачі зашуміли і засвистіли. Один з уболівальників, звертаючись до Кузнєцової, закричав: "Повертайся до Москви". "Go back to Moscow" and a boo from the crowd during Venus - Kuznetsova match (recorded from WatchESPN). pic.twitter.com/tDEDCgnNjd — Ilya Ryvlin (@ryvlin) 28 марта 2017 г. Поєдинок завершився перемогою Вільямс з рахунком 7:6, 6:3, пише ria.ru.

Нагадаємо, Французький біатлоніст Мартен Фуркад залишив церемонію нагородження учасників змішаної естафети на ЧС-2017 в Австрії, після того, як на п'єдестал пошани піднялися російські спортсмени.