Російський злочинець з фальшивим українським паспортом "попався" в Іспанії

Особу з ініціалами Л. П. розшукують з 2011 року

В іспанській провінції Аліканте затримали підозрюваного в шахрайстві громадянина Росії, який використовував фальшиві українські документи.

Всього затримання 10 осіб із різних країн, які переховувалися від міжнародного розшуку в різних містах Іспанії, повідомляє Цивільна гвардія Іспанії.

42-річну людину з ініціалами Л. П. влада Російської Федерації розшукувала з 2011 року за злочини проти державного бюджету.

При цьому особа легально проживала в Іспанії за підробленими документами як український громадянин.

Нагадаємо, що в аеропорту "Бориспіль" 5 червня під час оформлення пасажирів рейсу Київ - Кутаїсі прикордонники затримали 42-річного громадянина Грузії, якого розшукує Інтерпол за грабіж.