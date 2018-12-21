Роскомнагляд починає перевірку BBC

Роскомнагляд починає перевірку телеканалу BBC World News та інтернет-ресурсів BBC у Росії на предмет дотримання російського законодавства.

Таке рішення російська федеральна служба ухвалила у зв’язку з тим, що Британія визнала російський телеканал RT винним у порушенні правил мовлення. Британський медіарегулятор Ofcom заявив, що RT ігнорує принцип неупередженості у своїх програмах, повідомляє "Європейська правда".

"У зв'язку з ситуацією, пов'язаною з винесенням британським регулятором Ofcom рішення про порушення каналом RT правил мовлення, Роскомнагляд розпочинає проведення контрольних заходів щодо каналу "BBC World News", який мовить на території Російської Федерації, а також щодо ресурсів BBC в мережі інтернет на предмет дотримання російського законодавства", - заявили у відомстві.

Британський регулятор проводив розслідування щодо порушення правил мовлення в семи програмах телеканалу RT. Ofcom повідомив RT про намір розглянути можливість запровадження санкцій проти каналу.

Також, Роскомнагляд витратить 20 мільярдів рублів на систему DPI, щоби заблокувати заборонені сервери, зокрема месенджер Telegram. Систему планують запустити в 2019 році.